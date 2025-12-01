Futuro Maignan, Ordine: "Il Milan ha tutto l'interesse, anche economico, per trattenerlo. Se poi deve prendere un altro portiere del suo livello..."

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così a Pressing il momento del Milan: "L'assessore alla sanità della Lombardia mi ha chiamato per dirmi che c'è una richiesta clamorosa di Malox. Io penso che questa squadra, soprattutto i difensori, hanno trovato il gusto di difendere. Penso che a Milanello sia cambiato proprio il clima, oltre al modo di lavorare. Penso che il comportamento di Leao, che si adattato ad un nuovo ruolo, dà l'idea che tutti hanno cambiato improvvisamente testa. Rabiot? Devono andare al Santuario di Cremona a ringraziare perchè senza la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese probabilmente Rabiot non sarebbe arrivato".

In merito al futuro di Mike Maignan, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Ordine ha invece dichiarato: "Ci sono due correnti di pensiero: una alimentata dall'entourage di Maignan e una dai rapporti tra società, allenatore e giocatore. Tare ha detto che hanno fatto un patto. Io penso che il Milan abbia tutto l'interesse, anche economico, di trattenere Maignan. Anche perchè se poi devi andare a prendere un altro portiere del suo livello devi spendere una cifra importante".

