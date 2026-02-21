Dove e quando vedere la conferenza di Max Allegri alla vigilia di Milan-Parma

Oggi, giorno di vigilia di Milan-Parma, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A in programma domenica alle 18 a San Siro, si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 14. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore milanista. L'evento sarà trasmesso anche in diretta da Milan Tv e sull'app ufficiale rossonera.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA
Data: domenica 22 febbraio 2026
Ora: 18.00
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Tim Vision
Web: MilanNews.it