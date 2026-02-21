Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campo

Il Verona affonda: oggi il 26° turno prosegue con Juve e Inter in campo
Il 26° turno del campionato di Serie A Enilive si è aperto con l'ennesimo tonfo dell'Hellas Verona caduto sotto i colpi del Sassuolo in trasferta che ha avuto vita facilissima archiviando il 3-0 finale in poco più di un'ora di gioco. Oggi menù molto importante, specialmente per quanto riguarda la classifica del Milan, sopra e sotto. Alle ore 15 la Juventus ospita il Como mentre nella successiva gara delle 18 l'Inter scenderà in campo in casa del Lecce. A chiudere il sabato Cagliari-Lazio.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY