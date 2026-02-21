Ieri terapie per Pavlovic: si prova a recuperarlo per Cremona. Il punto
Secondo quanto appreso nella giornata di ieri dalla redazione di MilanNews.it, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha svolto nella giornata di venerdè delle terapie e un lavoro personalizzato a seguito dell'infortunio procuratosi durante la partita col Como di mercoledi sera: uno scontro con Van der Brempt che, letteralmente per un miracolo, non ha portato alla rottura del perone e alla conseguente stagione finita. Le condizioni del serbo continueranno a essere monitorate giorno per giorno con la speranza di averlo in campo l'1 marzo a Cremona. Sicuramente domani alle 18 contro il Parma non potrà essere della partita.
L'INFORTUNIO - Si tratta di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In parole povere: il fortissimo colpo subito - per il quale l'arbitro Mariani non ha incredibilmente ritenuto opportuno neanche estrarre il cartellino giallo, nonostante l'intervento fosse evidentemente da 'cartellino arancione' - è arrivato ad interessare anche la zona ossea del perone del difensore serbo con conseguente fuoriscita abbondante di sangue; fortunatamente, però, gli esami non hanno rivelato fratture: il rischio, considerando la forza del colpo subito e la zona in cui gli è arrivato, era alto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan