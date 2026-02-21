Contro il Parma per un nuovo traguardo: sarebbe la seconda volta nella storia del Milan

di Federico Calabrese

Dopo il pareggio casalingo contro il Como, domani sera il Milan tornerà a San Siro per sfidare il Parma. I rossoneri devono rimanere attaccati all'Inter, evitando di perdere ulteriore terreno. Domani, inoltre, il Diavolo potrebbe raggiungere un traguardo importante.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ll Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 nella stagione 1991/92 in Serie A. 
 