Milan, numeri favorevoli a San Siro contro il Parma: le statistiche
di Federico Calabrese

Dopo il pareggio contro il Como, il Milan cerca una pronta rivalsa contro il Parma. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A , segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale.

Dall’altro lato il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri.