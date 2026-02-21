Il bilancio dell'arbitro Piccinini con il Milan: sarà il settimo incrocio
Il Milan sarà in campo questo weekend a San Siro contro il Parma in occasione del 26° turno del campionato di Serie A Enilive, al cospetto di un avversario che nella gara di andata i rossoneri non sono riusciti a sconfiggere. Per la sfida è stato designato come arbitro il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.
Il bilancio con il fischietto romagnolo è positivo anche se nelle ultime uscite sono stati dolori. In totale sono stati sei gli incroci tra il Milan e l'arbitro Piccinini: 3 vittorie e 1 pareggio nei primi 4 precedenti, 2 sconfitte negli ultimi due. Entrambe le sconfitte sono arrivate in campionato la scorsa stagione: una sconfitta a San Siro contro l'Atalanta per 0-1 e una sconfitta per 3-1 allo stadio Olimpico contro la Roma.
MILAN-PARMA, LA SQUADRA ARBITRALE
MILAN – PARMA h. 18.00
PICCININI
PERETTI – COLAROSSI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAIRETTO
