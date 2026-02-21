Braida: “Il pullman a Barcellona dopo la prima Coppa dei Campioni momento indimenticabile"

Braida: "Il pullman a Barcellona dopo la prima Coppa dei Campioni momento indimenticabile"
di Andrea La Manna

Con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in occasione dell'anniversario dei 40 anni dell'acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi, Ariedo Braida ha raccontato diversi aneddoti e momenti della sua lunga carriera in rossonero. Di seguito alcuni estratti dell'intervista:

Sacchi gli preferì Rijkaard e venne perciò prestato al Como. Si ricorda le sue prime trattative per il Milan?
"I contratti che feci a Daniele Massaro e a Giovanni Galli"

La cartolina indimenticabile?
"Il pullman a Barcellona dopo aver vinto la prima Coppa dei Campioni contro la Steaua. Quello fu un punto di arrivo, per aver conquistato un trofeo così prestigioso ma anche di partenza per come abbiamo sviluppato poi il progetto"