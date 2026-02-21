Allegri e il bollettino: “Pulisic sta meglio, stiamo tutti bene, temevamo molto per Pavlovic”

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Solito bollettino medico e su Modric, il giocatore di movimento più impiegato in questa stagione

"Sul bollettino: stiamo tutti bene. Anche Pavlovic, che sembrava a rischio perché abbiamo temuto una rottura del perone. Gli altri stanno tutti bene. Pulisic e Leao meglio, soprattutto Pulisic. Siamo contenti, perché avere tutti a disposizione è importante perché i cambi sono molto importanti. Il Parma è una squadra che nell'ultima mezz'ora ha fatto molti gol, quindi bisognerà fare una partita molto buona. Modric? Speriamo che continui così fino alla fine. Giocatore straordinario. Non ci sono parole per descriverlo, io mi emoziono un po' quando parlo di lui. Campioni del genere sono d'insegnamento a tutti".

Su Jashari

"Jashari sono molto contento. Nell'ultimo periodo è cresciuto molto, così come Odogu, De Winter, Athekame. La società ha lavorato bene sul mercato estivo, facendo un mix di giocatori tra Modric, Rabiot, Maignan che era già qui, Tomori stesso, con giocatori meno esperti, ma soprattutto lo dimostra il fato che quando arrivi al Milan sembra tutto facile ma c'è bisogno di un periodo di adattamento e lo stanno facendo nel migliore dei modi".