Allegri risponde alle critiche: “Sappiamo i nostri limiti e ci lavoriamo, ma guardiamo i lati positivi”

vedi letture

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Il Milan è imbattuto da agosto, ma si parla di un Milan lontano dalla tradizione del gioco: cosa hai da rispondere?

"Credo che per noi, come per tutte le squadre, alla fine bisogna ottenere il risultato attraverso le prestazioni. Abbiamo fatto buone partite, ne potevamo farne delle altre meglio. Abbiamo avuto i giocatori tecnici sempre fuori. Io guarderei il lato positivo, ovvero una squadra che conosce i propri limiti e ci lavora. Il campionato italiano è bellisimo, ma l'anno prossimo il Milan deve giocare la Champions".

Come si fanno le rimonte scudetto?

"C'è solo una cosa che si può fare: filotto di vittorie noi mentre gli altri un filotto di pareggi".