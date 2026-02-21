Pasotto: "Jashari ha sottolineato la soddisfazione di iniziare una partita con Modric perché nelle idee di Allegri è il vice del croato"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan: "Di un lancio così – quaranta metri di arcobaleno che ha toccato terra sui piedi di Leao – disegnato sotto gli occhi di Tom Brady, quarterback mito del football, c’è da esserne orgogliosi. Anche perché quel pallone calciato con la naturalezza più disarmante del mondo da Jashari nella ripresa ha permesso a Rafa di rimettere in sesto la partita. Benvenuti nel mondo di Ardon, il ragazzo di bottega che studia da Modric.

Nel prepartita ne aveva anche parlato, con gli occhi che gli brillavano: “È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico”. Si sono guardati le spalle a vicenda: quando si sganciava Modric, lo svizzero si piazzava al centro a protezione della difesa. E viceversa. Jashari ha sottolineato la soddisfazione di iniziare (sottinteso: finalmente) una partita con Luka perché nelle idee di Allegri è il vice del croato. Quando Modric ha avuto bisogno di rifiatare, c’era Jashari al suo posto. Ardon però fra i vari pregi ha anche quello dell’elasticità tattica. Può giocare davanti alla difesa come da mezzala".