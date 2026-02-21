2-2 clamoroso all'andata: Milan e Parma potrebbero pareggiare anche al ritorno per la terza volta nella storia

di Antonello Gioia

Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08. Lo riporta Opta.