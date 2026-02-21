Allegri cauto: “Non siamo ancora in Champions, profilo basso. Rabiot molto più forte di quando era alla Juve”

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Modric e Rabiot: sono giocatori ai quali bisogna dire qualcosa? E viceversa, c'è qualcuno che deve essere stimolato?

"Non è che devono essere lasciati stare perché sono grandi giocatori. Più è alto il livello e più l'apprendimento è veloce. Modric ha 40 anni, Rabiot è cresciuto tantissimo, molto più forte rispetto a quando era alla Juventus. Ci sono dei giocatori con caratteristiche diverse, con capacità di apprendimento diverse. Ma comunque io penso che i giocatori non vadano ingabbiati".

Perché il Milan non può essere ancora definito in Champions?

"Perché mancano ancora tante partite, abbiamo ancora tre scontri diretti, Napoli, Atalanta, Juventus ed Inter, quindi quattro. Sono stati su 13 partite. Quindi dobbiamo mantenere il profilo basso. Facciamo un passetino domani".