Allegri: “Pavlovic mette sempre tutto quello che ha. Tifosi straordinari dall’inizio”

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Come si può gestire la pressione?

"Pensando come bisogna fare".

Pavlovic: la fa più arrabiare o no?

"Pavlovic mi fa arrabiare sui controlli. Il resto è un giocatore che tutto quello che ha mette in campo. Mi piace molto, come giocatore e ragazzo".

A questo punto della stagione cosa si sente di dire ai tifosi?

"Ai tifosi, già dall'inizio è stata una cosa meravigliosa, di stare vicino a giocatori e squadra, perché tutti insieme possiamo arrivare al nostro obiettivo".