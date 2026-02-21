Allegri: “Pavlovic mette sempre tutto quello che ha. Tifosi straordinari dall’inizio”

di Andrea La Manna

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Come si può gestire la pressione?
"Pensando come bisogna fare". 

Pavlovic: la fa più arrabiare o no?
"Pavlovic mi fa arrabiare sui controlli. Il resto è un giocatore che tutto quello che ha mette in campo. Mi piace molto, come giocatore e ragazzo". 

A questo punto della stagione cosa si sente di dire ai tifosi?
"Ai tifosi, già dall'inizio è stata una cosa meravigliosa, di stare vicino a giocatori e squadra, perché tutti insieme possiamo arrivare al nostro obiettivo". 