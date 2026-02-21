Allegri difende i suoi: “Leao fa meno giocate ma è più concreto. Ringrazio i ragazzi per la partita col Como”

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Sta pensando a qualche soluzione tattica per affrontare squadre come il Parma?

"Speriamo di vincere più partite in casa da qui alla fine del campionato. Poi le soluzioni, ci sono anche i cambi...Caratteristiche da centravanti d'area abbiamo Fullkrug, quindi o me lo gioco prima o dopo. Leao secondo me sta facendo bene il centravanti. I dati dicono che fa meno giocate, ma è più concreto ed utile per la squadra, dando meno nell'occhio all'aspetto estetico. A livello pratico ha fatto 8 gol, giocando poco ed in condizioni non ottimali. Così come Pulisic. Se loro due staranno bene da qui alla fine del campionato ci daranno un grande apporto".

Sui centrocampisti

"Fofana? Questione di tempo di inserimento. Le nostre mezzale stanno migliorando molto. Rabiot già lo aveva di suo, Fofana era abituato a giocare in un centrocampo a due. Per quanto riguarda Ricci l'altro gioco ha giocato non al meglio perché siamo stati colpiti da alcuni sintomi influenzali. Il ragazzo, e i ragazzi, sono da ringraziare per la partita che hanno fatto".