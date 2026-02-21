Allegri guarda avanti: “Ci sono ancora 39 punti disponibili, noi dobbiamo fare il nostro dovere”

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Quanto è importante metter un punto sulla partita contro il Como ed andare avanti

"Molto importante perché più avanti andiamo e più le partite diventano importanti. Mancano 13 partite, quindi ci sono 39 punti a disposizione. Speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo non ha senso, parliamo della partita di domani, perché il Parma sta facendo buone cose. Quindi è una squadra difensivamente molto bravi, così come sulle palle inattive. Bisognerà fare una partita molto ordinata e compatta".

Il nervosismo post Como è per gli episodi della partita o per aver perso il ritmo dell'Inter?

"No, assolutamente. Il campionato è ancora lungo, mancano 13 partite. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, a partire dal battere il Parma. Mi dispiace domani non essere in partita. Non commento e non dico altro, quindi passiamo oltre. Per noi queste due partite sono molto partite, così come il derby e e le altre, fino a che non abbiamo centrato l'obiettivo. L'Inter sta viaggiando molto forte, e con 13 partite a disposizione, a una media di 2 punti a partita, superano i 90. 88/90. Quindi per noi arrivare a 90, da 54 che ne abbiamo, dobbiamo fare 36 punti, quindi 12 vittoria e una sconfitta. Se poi l'Inter casca di sotto non siamo bravi a sfruttare quello che può essere i loro errori la responsabilità è nostra, ma l'Inter è la netta favorita per lo scudetto".