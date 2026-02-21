Allegri sugli arbitri: “Dagli sbagli bisogna migliorare, se non si fa non lamentiamoci di rimanere indietro”

vedi letture

Appena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti

Altra settimana complicata per gli arbitri

"Non possono usare la prova TV per certe situazioni, si va avanti così. Se queste cose si prendono come un'opportunità è importante, ma se si lasciano andare e non prendiamo queste cose come opportunità di crescita rimaniamo sempre gli stessi. Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come opportunità di crescita, quindi non ci lamentiamo se rimaniamo indietro".

Se potesse suggerire un'innovazione da portare per migliorare, per crescere, ti piacerebbe avere il VAR a chiamata o un'altra idea?

"Così su due piedi è difficile dire cosa bisogna fare. Ho sempre detto, e ripeto, che sull'oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno sempre decisioni che possono accontentare uno e scontentare l'altro. Sull'utilizzo del VAR, eccetera, si possono migliorare tante cose e lo faranno nel migliore dei modi".