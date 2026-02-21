Il Milan ha solo uno 0.4 percentuale in meno dell'Inter di percentuale realizzativa. Parma ultimo in questa graduatoria

di Antonello Gioia

Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2). Lo riporta Opta.