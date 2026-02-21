Bonucci ricorda la stagione al Mian: "Gattuso ha dato sicurezza a tutti noi"

vedi letture

L'ex difensore Leonardo Bonucci, con un passato non molto fortunato anche al Milan, è intervenuto in un'intervista rilasciata ai canali di Cronache di Spogliatoio. In un passaggio parla molto degli allenatori avuti in carriera, molti dei quali sono profili che interessano da vicino la squadra rossonera come, ovviamente, Massimiliano Allegri. Le sue parole sull'attuale allenatore del Diavolo: "Nelle intuizioni Allegri è stato il più grande allenatore che ho avuto. A volte ha fatto delle scelte che sembravano assurde e invece hanno portato risultati. Fare l'allenatore ti permette di svariare a 360 gradi sull'essere giocatore e sull'essere umano. In questo Max è un maestro, è un fenomeno. Non parla mai in maniera negativa. Lamentele? Mai. Sa mettere i calciatori nelle condizioni migliori"

Poi le parole di Bonucci su Gennaro Gattuso avuto come allenatore proprio al Milan: "Quando ho avuto la fortuna di essere allenato da lui al Milan venivamo da un periodo difficile. Mi ha detto: 'Leo, quando attraversi un momento complicato, devi fare le cose più semplici". E quindi ci siamo messi lì: 4-3-3 senza inventarci nulla. Ha dato sicurezza a tutti noi".