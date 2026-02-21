Ramazzotti: "Non è finita. Anche se a Milanello la parola Scudetto è bandita, nessuno tra i rossoneri ritiene incolmabile il gap con l'Inter"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Non è finita. Anche se a Milanello la parola scudetto è bandita, il giorno dopo aver fallito l’occasione di tornare a meno cinque dall’Inter nessuno tra i rossoneri ritiene incolmabile il gap di sette lunghezze rispetto ai nerazzurri. La priorità, o se preferite l’obiettivo, resta l’ingresso in Champions, ribadito più volte da Allegri, ma in uno spogliatoio che ha giocatori abituati a vincere come Modric, ma pure Rabiot e Nkunku è inevitabile non abdicare alla lotta per il tricolore con tredici giornate da giocare e dunque trentanove punti potenziali in palio.

Ecco perché ieri Rafa Leao, autore del gol del pareggio contro il Como nonché vice capitano della squadra, ha fatto sentire la sua voce attraverso Instagram. "È una maratona", ha scritto a corredo di una sua foto e del simbolo del Milan. Chiaro il messaggio che il portoghese ha voluto veicolare: la strada da fare è molta e, nonostante la mancata vittoria con i lariani e l’allungo dell’Inter, altre tappe devono essere corse. In più c’è ancora da giocare il derby, il secondo week end di marzo, un match che, se vinto, può cambiare le carte in tavola aumentando la convinzione del Diavolo e facendo perdere certezze ai cugini che in questo momento hanno allungato".