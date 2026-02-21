Rafael Leao ha già pareggiato il numero di gol segnati in campionato l'anno scorso

Nonostante una stagione complicata dal punto di vista fisico, un nuovo ruolo a cui adattarsi e i continui cambi dei compagni di reparto, Rafael Leao contro il Como ha trovato il suo ottavo gol in questo campionato. Con la rete dello scorso mercoledì il portoghese ha già pareggiato le reti segnate in Serie A nella passata annata, sintomo che pur con tutte le difficoltà il numero 10 è innegabilmente migliorato come cattiveria sotto porta, probabilmente anche grazie al lavoro di Max Allegri.

Il dato riportato da Opta Facts alla vigilia di Milan-Parma"Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell'intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre)".