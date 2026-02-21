Marinozzi: "Il Milan col Parma deve cercare di evitare di crearsi problemi"

vedi letture

Il Milan scenderà in campo contro il Parma a San Siro domenica alle ore 18, in occasione della 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono cercare di ritornare subito alla vittoria, specialmente contro squadre della seconda metà della classifica contro cui sono stati persi punti all'andata: proprio la formazione di Cuesta fu una delle "piccole" in grado di frenare il Diavolo. Il telecronista Andrea Marinozzi ha parlato a Cronache di Spogliatoio di che tipo di gara si aspetta, anche alla luce di quanto accaduto lo scorso novembre.

Le parole di Marinozzi: "Non so che Parma sarà, dipende tanto dal Milan. Il Parma deve fare quella partita, deve stare lì compatto e sfruttare le rimesse laterali, i corner, la fisicità di Pellegrino... Dovrà essere bravo Allegri e i tutti i suoi ragazzi nel gestire la partita, cosa che non sono riusciti a fare durante i 90 minuti, perché a Parma ci fu un buon inizio e poi le difficoltà con errori individuali che poi hanno permesso al Parma di tornare in partita. Mi aspetto il Milan deve fare questo tipo di partita: cercare di evitare il più possibile di crearsi dei problemi, come è successo all'andata. Conosce la squadra avversaria, le qualità che ha e i difetti che ha: deve sottolineare i difetti e cancellare le qualità".