Milan-scudetto? Impallomenti realista: "Oggi l'Inter ha un vantaggio troppo ampio.."

Stefano Impallomeni, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Milan ai microfoni di TMW Radio. Questa la sua considerazioni sui rossoneri: "L'Inter fa meglio di tutte ed è difficile che le altre possano fare l'Inter. Ha un vantaggio enorme e dipenderà tutto dall'Inter".

VERSO MILAN-PARMA: DATI E STATISTICHE

Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri. Inoltre, i rossoneri sono imbattuti da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

Mentre dando uno sguardo alll'avversario dei rossoneri, il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione.