Da Pulisic a Nkunku: l'attacco del Milan deve superare un momento complicato

di Federico Calabrese

Domani il Milan ospiterà a San Siro il Parma. Massimiliano Allegri deve sciogliere diversi dubbi in avanti. Il tecnico livornese spera di poter contare su Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Momenti complicati per i due attaccanti rossoneri.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il 2026 dell'americano è cominciato con nessun gol e solo tre gare da titolare. Per il francese, invece, cinque reti da fine dicembre a inizio febbraio, poi due partite senza spunti contro Pisa e Como.