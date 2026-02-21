Dall'attacco ai dubbi a centrocampo: i dilemmi di Allegri verso Milan-Parma

di Federico Calabrese

Domani sera il Milan ospiterà il Parma a San Siro e Massimiliano Allegri dovrà sciogliere diversi dubbi. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tornano Rabiot e Saelemaekers dall’inizio, Leao pure dovrebbe giocare nuovamente dal primo minuto come fatto contro il Como.

Ma chi affiancherà Rafa? Nella testa di Allegri ci sono diverse soluzioni. La prima è Nkunku, ma attenzione anche a Loftus-Cheek e Pulisic. Dubbio anche a centrocampo per il tecnico rossonero, e riguarda la mezzala destra. Riproporre Jashari oppure dare fiducia a Fofana?