Il Milan e il talismano francese: con Rabiot in campo la media punti è da capogiro

Contro il Parma, Massimiliano Allegri potrà contare a centrocampo nuovamente su Adrien Rabiot. E questa è un'ottima notizia per il tecnico rossonero. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il francese in campo il Milan ha vinto 12 partite e ne ha pareggiate cinque.

Inoltre ha segnato 29 gol e subito solo dieci reti. La media punti con Rabiot in campo è da capogiro. Addirittura 2,4 punti a partita nelle sue 17 apparizioni in rossonero, in cui ha messo a segno 4 gol e 4 assist.