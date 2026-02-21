In dubbio la convocazione di Pavlovic per il Parma, ma la difesa del Milan è già decisa

In dubbio la convocazione di Pavlovic per il Parma, ma la difesa del Milan è già decisa
di Federico Calabrese

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro il Parma per rifarsi dopo il pareggio contro il Como. Ma quale sarà il terzetto difensivo che schiererà Massimiliano Allegri? Ne parla questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport, che spiega come ieri non si sia allenato Pavlovic, dopo la contusione al perone subita mercoledì.

Oggi si capirà di più sulla possibile convocazione. Ma in difesa dunque giocheranno Tomori, Gabbia e De Winter, i tre centrali che hanno disputato il secondo tempo contro il Como. 