Rabiot è pronto: il Milan con il francese per continuare la corsa

Dopo l'amaro pareggio casalingo contro il Como, il Milan tornerà nuovamente a San Siro, questa volta per affrontare il Parma. E lo farà con Adrien Rabiot, al rientro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia un ampio focus sul francese, sottolineando come il suo ritorno sia fondamentale.

Tra Parma e Cremonese servirà fare bottino pieno, e per quell’occasione il Diavolo spera di giocarsi la sfida decisiva contro i nerazzurri con il francese accanto all’altro top player Luka Modric, e sfruttare a pieno tutte le qualità del 30enne francese.