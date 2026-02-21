Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

© foto di Uff. Stampa FC Crotone
Oggi alle 10:36News
di Federico Calabrese

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, gara valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Perera, Hodzic, Mancioppi, Scotti, Idrissi-Regragui, Borsani, Zaramella. A disp.: Catalano, Domnitei, Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Petrone, Perina, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All.: Renna.

NAPOLI: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Baridò, Genovese, Olivieri. A disp. Pugliese, Spinelli, De Luca, Gambardella, Anic, Iovine, Melnyk, Gorica, Zappettini. All. Dario Rocco.