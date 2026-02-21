Milan, contro il Parma per un nuovo traguardo: ecco quale
Dopo la sfida contro il Como, il Milan domenica ospiterà il Parma. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel mirino del Diavolo c’è il venticinquesimo risultato utile consecutivo in campionato. I rossoneri infatti mantengono viva una striscia di partite senza perdere ormai dal mese di agosto.
Con il pareggio contro il Como il Milan ha raggiunto le 24 partite senza ko, con 15 vittorie e 9 pareggi, eguagliando un record che durava da settant’anni. Quella attuale di Max Allegri è la seconda striscia di risultati più lunga della storia del club. Resiste invece il record di partite senza sconfitte fissato da mister Fabio Capello tra il 1991 e il 1992, in quell’occasione i rossoneri arrivarono a 34 risultati utili consecutivi. I
