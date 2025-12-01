Pavlovic-Romagnoli, Damascelli: "Non è mai rigore, non è mai fallo"

Il giornalista Tony Damascelli, firma de Il Giornale, è intervenuto a Radio Radio per commentare l'episodio da Var di San Siro con il tocco di gomito di Pavlovic sulla zampata di Romagnoli. Così inizia il pensiero di Damascelli: "Ieri sera secondo me, non è mai rigore, non è mai fallo. Ma se il pallone fosse andato in rete, annullava per fallo su Marusic? Sono così padroni del gioco, ho lavorato con loro, so quali sono le loro ispirazioni e aspirazioni. Prepariamoci ad altro, un’altra idea perversa sarà quella di cambiare i calci di rigore. Perché? Perché decidono loro, loro scrivono e decidono le regole".

Continua poi Damascelli: "Fino a quando la commissione che scrive le regole del calcio non saranno ex calciatori andrà sempre peggio. La battaglia che aveva fatto Platini prima e Maradona poi è contro la casta arbitrale e contro la FIFA. Nel momento in cui a decidere il calcio saranno coloro che lo hanno giocato la situazione non cambierà. E la colpa è anche di alcuni commentatori che si prestano. Il mondo dei calciatori deve ribellarsi, ma il mondo della Fifa con infantino si è circondato di tanti grandissimi calciatori".