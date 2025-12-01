Maignan, su Gila intervento da campione: riflessi, forza, posizionamento

Al secondo minuto di Milan-Lazio Maignan ha messo subito le cose in chiaro: "anche oggi non si passa". L'intervento del francese su Gila è stato tanto spettacolare quanto interessante dal punto di vista tecnico, visto che Mike ha tirato fuori una parata dal coefficiente di difficoltà enorme.

Il tiro era ravvicinato e il colpo di testa di Gila è stato "pieno": questo ha fatto sì che la palla andasse verso la porta con grande forza e velocità. Maignan, che non ha avuto il tempo di fare un passo verso la sua destra per darsi slancio e forza nella spinta con la mano è riuscito, anche da fermo, ad intercettare il pallone con un colpo di reni importante, riuscendo a trovare la forza (braccio e polso) per alzarla sopra la traversa. Oltre alla spettacolarità del gesto c'è una tecnica che pochi al mondo hanno mostrato di avere.