All'evento di beneficenza Asprian Open di Milano, la redazione di MilanNews ha intervistato l'ex terzino rossonero Serginho, il quale ha parlato di vari temi tra i quali la favorita per la vittoria del campionato, della grandissima crescita di Bartesaghi, di Maignan e dell'importanza di rinnovare il suo contratto e infine del mister Massimiliano Allegri. Il tutto sul canale YouTube della redazione. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

Pensa che il Milan possa vincere lo scudetto?

"Credo che il campionato è ancora aperto, non abbiamo trovato una squadra oggi protagonista del campionato italiano, sono squadre che vivono momenti positivi, negativi, fanno una vittoria importante e subito dopo perdono partite anche facili, quindi il campionato è ancora equilibrato in questo senso, non abbiamo trovato ancora una squadra che dimostra di essere protagonista. Chiaramente il Milan è sempre favorito quando gioca una competizione, per l'importanza del club, per la maglia, però abbiamo ancora tanto da lavorare, qualche giocatore deve ancora migliorare, qualche nuovo acquisto che non si è ancora inserito bene, però il campionato è aperto, è difficile anche dire una protagonista tra le squadre importanti perchè fino ad adesso è tutto un su e giù tra momenti positivi e negativi"

Cosa ne pensa di Bartesaghi, quanto potenziale ha questo ragazzo?

"È bello vedere giocatori giovani così che piano piano si inseriscono all'interno del gruppo, un giocatore che ha le qualità. Chiaramente è molto giovane, però lo ha dimostrato, affrontare con la sua gioventù un derby delicato, da una parte importante del gioco offensivo dell'Inter, lui ha tenuto bene, è stato concentrato, non ha avuto paura di affrontare San Siro che sai che è uno stadio difficilissimo e soprattutto lui deve sostituire uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni del Milan che è Theo Hernandez, però è un giocatore giovane al quale dobbiamo dare tempo per far si che possa migliorare le sue qualità"

Secondo lei il Milan deve rinnovare Maignan, e in caso di mancato rinnovo, potrà il Milan puntare su qualche giovane ad esempio Torriani?

"Io penso che tu quando trovi un giocatore con la sicurezza che ha Maignan tu devi tenerlo, perchè è difficile oggi trovare un giocatore con la sua qualità, sua esperienza, dentro un gruppo così. Maignan oggi è uno dei principali giocatori del Milan, con le sue qualità, basta vedere il derby dove ha fatto delle parate impressionanti. Però credo che un giocatore così non può andare via dal Milan soprattutto a parametro zero, non si può. Credo che il Milan farà tutti i sacrifici per mantenerlo nel gruppo"

Quanto è stato importante l'arrivo di Max Allegri?

"Credo che dopo il fallimento dei due allenatori portoghesi, con l'arrivo di Max chiaramente tu riprendi la cultura del Milan, perchè Max ha già avuto un'esperienza nel Milan, un' esperienza vincente, lui è uno che capisce molto la cultura, l'importanza della maglia del Milan, sicuramente nel momento in cui è il Milan è importante avere un allenatore italiano che capisce non solo il calcio italiano, ma anche il momento che il Milan oggi attraversa, quindi avere un allenatore con la sua esperienza è un punto molto importante".