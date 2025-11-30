Gabbia ed il pensiero di ogni milanista. Tifosi, lanciamo il #mikerinnova. Il Milan faccia di tutto

Leader tecnico, leader carismatico, decisivo praticamente in ogni partita disputata quest'anno, soprattutto negli scontri diretti. La serenità ritrovata di questo Milan si riflette anche nelle prestazioni di Mike Maignan, tornate ad un livello altissimo dopo un anno destabilizzante un po' per tutti. Il portierone francese anche ieri sera contro la Lazio ha abbassato la saracinesca con un intervento strepitoso su Gila: un colpo di reni che denota grandi riflessi ed una condizione fisica invidiabile visto che l'ex Lille, praticamente da fermo, ha avuto la forza per alzare sopra la traversa una conclusione forte e ravvicinata. E che dire delle parate sui rigori di Dybala e Calhanoglu? Gesti tecnici con un peso specifico veramente importante e che hanno riacceso alla grande l'ardore e la fiamma dei tifosi nei confronti di Mike.

Dopo mesi turbolenti, tra un rinnovo messo in standby dalla società e un'estate passata sul piede di partenza a causa delle avances del Chelsea, Maignan, Allegri e Tare hanno fatto un patto, come ha spiegato lo stesso Igli ieri sera, in occasione della sfida contro i biancocelesti: "Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose".

Il lavoro di Allegri e Tare è stato importante per far rimanere Maignan almeno fino al 30 giugno 2026. La realtà odierna racconta di discorsi ancora bloccati per il rinnovo ma tutti nel mondo Milan spingono affinché il portiere possa dare un'apertura. In tal senso il commento di Matteo Gabbia di oggi pomeriggio è emblematico: "Per favore, firma", con l'emoji della penna che vale più di mille parole. A questo punto, in modo ovviamente sempre sereno, non ossessivo e come modo per sottolineare l'enorme affetto e stima di una tifoseria per il giocatore, il popolo rossonero può lanciare una bella campagna social con l'hashtag #mikerinnova. Un messaggio semplice, diretto e che può far arrivare ancora una volta al portiere francese quanto sia ben voluto: i primi a volere che rinnovi e continui a tenere la fascia da capitano del Milan sono proprio i suoi compagni di spogliatoio ed i tifosi non sono da meno.

L'allenatore, il DS e i compagni hanno fatto il loro, i tifosi lo faranno con #mikerinnova. Chi manca? Una delle parti in causa che può concretamente cambiare le carte in tavola con le proprie azioni: la società. Sta a Giorgio Furlani, Amministratore Delegato ed emanazione in Italia della proprietà RedBird, fare un passo verso Maignan e tendere una mano che nei mesi scorsi è stata ritratta in modo un po' superbo e poco elegante. Maignan si è dimostrato per l'ennesima volta un giocatore di alto livello ed il Milan, se vuole tenerlo, deve garantirgli uno stipendio ed un progetto da top. Ora c'è un allenatore che sa come si vince in Italia, sa come farsi rispettare e sa come gestire tante situazioni che l'anno scorso hanno condizionato negativamente la stagione. C'è un DS, c'è una linea di comando, ci sono i riferimenti giusti a Milanello. Ci sono calciatori forti e di esperienza, c'è un gruppo finalmente unito e una classifica che rende interessante la stagione. Manca uno sforzo nella sala dei conti e delle decisioni per far sì che venga ricucito lo strappo. I tifosi e chi vuole il bene del Milan possono fare il loro con il #mikerinnova, il passo più concreto e importante deve essere proprio il Milan a farlo.