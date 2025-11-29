live mn Milan-Lazio (1-0): vince il Milan! Rossoneri in vetta alla classifica per una notte!

FINE PARTITA. MILAN-LAZIO 1-0. Il Milan è in vetta alla classifica della Serie A per una notte! Finisce con una tensione assurda dopo 104 minuti giocati. Il Diavolo vince grazie a un gol bellissimo di Rafael Leao e non concedendo praticamente nulla nel corso della ripresa.

103' Ammonito Zaccagni

101' Lunghissima revisione: l'arbitro Collu sottolinea la punibilità, secondo la sua visione, del tocco di mano di Pavlovic ma non assegna il rigore per un fallo precedente di Marusic sul difensore rossonero

98' Check lungo al Var per un possibile tocco di mano di Pavlovic: Collu va al monitor ed espelle Allegri per proteste. Ne nasce una rissa anche con la panchina della Lazio: espulso anche un collaboratore della Lazio... Si aspetta la decisione dell'arbitro

93' Arrembaggio della Lazio ora, il Milan rimane ordinato e compatto dietro

90' Cinque minuti di recupero, Pedro a terra dopo un contrasto con Modric

89' Ammonito Ricci

85' Bella sponda di Saelemaekers che libera al tiro Pavlovic, salito per il calcio piazzato, Provedel non benissimo ma nessuno raccoglie la respinta

85' Escono Basic e Pellegrini ed entrano Noslin e Nuno Tavares nella Lazio

84' Ci prova Basic da 25 metri: tiro potente ma centrale che finisce tra le braccia di Maignan

82' Secondo cambio nel Milan: esce Nkunku per Ricci. Il Diavolo si schiera con un 5-4-1, con Rabiot e Loftus più esterni

81' Bel lavoro di Leao spalle alla porta: Rafa poi si gira e tenta il tiro. Provedel riesce a bloccare

78' Spinge ora la Lazio: ci prova Dele-Bashiru dopo che la difesa del Milan aveva allontanato, ma trova ancora il muro

76' Gran destro di Saelemaekers che ci prova al volo sulla ribattuta di un corner: provvidenziale Guendouzi che ci mette la gamba...

75' Ci prova Bartesaghi su punizione: deviazione della barriera in angolo

73' Ripartenza fulminea del Milan che viene conclusa da un brutto fallo di Romagnoli su Saelemaekers: l'ex rossonero viene ammonito

71' Castellanos in qualche modo riesce a liberarsi della marcatura stretta di Pavlovic e a girare in porta un cross di Pellegrini: il pallone per fortuna viene raccolto da Maignan

70' Altro cambio per Sarri: dentro Pedro per Isaksen

67' Altro bel cross di Bartesaghi: questa volta è Loftus a provare la testata ma arriva con un attimo di ritardo e non trova lo specchio

65' Esce Fofana ed entra Loftus-Cheek

64' Ammonito Gabbia

63' VICINO AL RADDOPPIO IL MILAN! Bel cross di Bartesaghi per Leao che prende il tempo e va di testa: ottima parata di Provedel

62' Doppio cambio: entrano Dele-Bashiru e Castellanos al posto di Vecino e Dia

61' Azione incredibile di Fofana che parte palla al piede dalla sua metà campo e semina chiunque: arrivato all'ingresso dell'area di rigore, nel momento di tirare, il francese inciampa goffamente... Sul ribaltamento di fronte ci prova Isaksen sparando alto

58' Ammonito Pellegrini della Lazio per proteste

55' Anche Fofana prova il tiro: diagonale dal limite che non esce di troppo!

53' Prova ad accendersi ora il Diavolo sulle ali dell'entusiasmo: recupero alto di Rabiot che prova il tiro. Conclusione strozzata

52' GOOOOL DEL MILAAAAAN!!! RAFA LEAO!!! Azione meravigliosa del Milan! Saelemaekers per Fofana che imbecca Tomori che si è inserito sulla fascia: cross basso e forte per Leao che attacca la porta e spinge in rete. Bellissima azione e bellissimo gol per Leao al primo tiro in porta!

49' Altro rischio in avvio per il Milan: Zaccagni sbuca alle spalle di Saelemaekers, zampata che viene chiusa da Tomori anche se dal replay si nota come non fosse diretta in porta

45' Si riparte, con gli stessi 22!

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-LAZIO 0-0. Si conclude dopo 45 minuti piuttosto noioso a San Siro. L'unica vera emozione arriva dopo due minuti con un miracolo assurdo di Maignan su un colpo di testa di Gila a botta sicura. Dopo quello due squadre chiuse che provano a giocare di rimessa sfruttando gli spazi che, però, sono pochissimi. Ne concede un pochino di più il Diavolo, tanto che Maignan deve compiere un'altra parata, più semplice, su Zaccagni. Il Milan si vede solo con un tiro ribattuto di Leao e una conclusione di Tomori. Per il resto proprio Rafa è avulso dalla manovra, come anche Nkunku che ha cercato di partecipare di più ma senza un'effettiva incidenza.

45' Un minuto di recupero, nonostante Zaccagni sia stato a terra per almeno due minuti

43' Buona azione del Diavolo con il cross di Bartesaghi che, dopo la spizzata di Nkunku, arriva su piedi di Tomori che calcia di prima intenzione andando però lontano dalla porta

38' Trova uno spazio tra le linee il Milan: la scucchiaiata di Fofana per Leao però si spegne sul fondo

32' Zaccagni disorienta Tomori e cerca il palo lontano con poco angolo: bravo ancora Maignan a scendere veloce e respingere

26' E il primo ammonito è... del Milan! Cartellino giallo per Tomori che commette un fallo praticamente uguale a uno commesso da Marusic una decina di minuti fa su Bartesaghi

24' Gran chiusura di Gabbia a negare una ripartenza potenzialmente pericolosa biancoceleste. Ma ora il Milan ha preso campo

20' Il Milan trova finalmente un varco: bella combinazione Saelemaekers-Nkunku-Leao ma il tiro del portoghese è rimpallato

17' Colpo di testa centrale e da posizione defilata di Marusic: facile parata per Maignan questa volta

15' Fofana recupera per un attimo in pressing offensivo ma subito sopo sbaglia un passaggio facile...

13' Costruzione della Lazio dalla sinistra che va al cross basso con Zaccagni: il suo traversone rasoterra attraversa tutta l'area e viene messo in corner da Bartesaghi

10' Dopo un inizio molto acceso, ora i ritmi si sono leggermente abbassati

6' Rarissimo passaggio sbagliato di Modric che apre la ripartenza laziale: è lo stesso croato con una corsa di 35 metri a rinvenire e recuperare il pallone

4' Risponde il Milan con il tiro a rimorchio di Saelemaekers che colpisce Fofana: la sensazione era comunque di un tiro scarico

2' MIRACOLO DI MAIGNAN! Subito parata pazzesca del capitano rossonero che con un riflesso clamoroso spedisce in angolo un colpo di testa a botta sicura di Gila... Che rischio per il Diavolo ma che parata di Mike!

1' Cominciata!

- Prima della sfida il doveroso minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Buffon, leggendario portiere rossonero degli anni '50 morto in settimana a 95 anni. Ciao Lorenzo!

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Il Milan torna in campo dopo la vittoria di sei giorni fa nel Derby contro l'Inter. I rossoneri questa sera ospitano a San Siro la Lazio, che sta cercando di rimontare posizioni in classifica dopo un inizio complicato. Per seguire la partita azione dopo azione, non perdendo nessuna emozione, seguite il live testuale di MilanNews.it. Rimanete con noi!