Milan, altro 1-0: Maignan para, Leao segna, rossoneri primi

vedi letture

Dopo l'Inter, il Milan batte 1-0 di corto muso anche la Lazio e almeno per qualche ora è primo da solo in classifica, in attesa del risultato di Roma-Napoli di questa sera (i giallorossi sono a -1 dal Diavolo, mentre gli azzurri, in caso di successo, salirebbero in vetta a pari punti con i rossoneri). E lo "schema" della formazione di Max Allegri per portare a casa i tre punti è stato più o meno la stesso del derby: Mike Maignan ha parato, stavolta a segnare è stato Rafael Leao, e un po' di sofferenza nel finale di partita.

BRIVIDO FINALE - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, per il Milan si tratta del 12° risultato utile di fila in questo campionato. Nel recupero del secondo tempo c'è stato un brivido finale piuttosto clamoroso: il VAR richiama l'arbitro Collu per un possibile fallo di mano di Pavlovic in area di rigore, il direttore di gara, dopo aver rivisto l'episodio al monitor, concede una punizione per il Diavolo per un fallo precedente di Marusic sul difensore serbo. All'annuncio della non concessione del penalty, i giocatori e i tifosi milanisti hanno esultato come dopo un gol. Due considerazioni sul primato della squadra rossonera: la prima è che è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, la seconda invece è che il passo è da scudetto.

STRADA LUNGA - La strada per il tricolore è però ancora lunga. Nel post-partita, Leao, autore del gol vittoria su assist di Tomori, ha dichiarato che sognare non costa niente, mentre Allegri continua a non voler parlare di scudetto e ribadisce che l'obiettivo del Diavolo continua ad essere un posto in Champions League. Il mercato invernale dovrà dare una mano, ma prima di gennaio mancano ancora diverse partite e il Milan deve alzare il livello contro le cosiddette piccole, visto che dopo la trasferta a Torino (8 dicembre) ci saranno Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina.

