Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Maignan clamoroso, 7.5. Leao bomber da 7

Il Milan è in vetta al campionato in attesa delle gare di domani e lo fa con il marchio di fabbrica della casa, ovvero il corto muso. Ma lo ribadiamo, va bene così| Decide il quinto gol di Rafael Leao in campionato e la paratissima di Maignan, in avvio di gara, su Gila.

MILAN-LAZIO 1-0, LE PAGELLE:

Maignan 7.5: pronti, via e manda un altro messaggio chiaro alla dirigenza. La parata su Gila dopo poco più di due minuti è fantastica per scelta di tempo, spinta e direzione che imprime al pallone. Legge bene il diagonale ravvicinato di Zaccagni, anche se meno pericoloso rispetto alla capocciata di Gila.

Tomori 6.5: se dovessimo fermarci al primo tempo, non aveva messo in scena une bella prestazione. Zaccagni, quando lo punta, lo mette in grande difficoltà. Poi registra la marcatura ed è decisivo per il gol-vittoria di Leao, attaccanto bene lo spazio e servendo l’assist decisivo al portoghese.

Gabbia 6.5: da quella zona non si passa, nemmeno a pagare il pedagglo. Dia deve cercare spazio per terre lontane dall’area milanista. Anche Castellanos cerca gloria nelle zolle di competenza del Sindaco, ma non c’è modo di andare oltre.

Pavlovic 6: perde Gila sul primo angolo, ma Maignan – come nel derby – gli salva la prestazione. Poi cresce e si mette, insieme a Gabbia, a fare muro. Nel finale è protagonista involontario dell’episodio che cambia la partita. Marusic lo trattiene e poi lui, successivamente, allunga il braccio che impatta la girata di Romagnoli.

Saelemaekers 6.5: ci si sta quasi abituando a queste prestazioni di Alexis, che anche quando non balza all’occhio, fa un lavoro clamoroso per la squadra. In fase di spinta meglio nel secondo tempo quando lascia andare maggiormente la gamba. Nel finale, quando il Milan si mette nella canonica formazione a testuggine a difesa dell’1-0, chiude gli spazi a Tavares.

Fofana 6: tecnicamente sbaglia un quantitativo di palloni importante anche se ne recupera altrettanti. Toglie una palla interessante a Leao in avvio di gara. Bravo nel pre assist nel gol di Leao, dando il pallone con i giri giusti a Tomori. Esce stanco e con un lieve problema fisico all’inguine. (dal 66’ Loftus-Cheek 6: ordinato e applicato).

Modric 6: il primo tempo non è lucido e non brilla come al solito. Sbaglia diverse aperture che fanno restare un po’ interdetti i tifosi presenti allo stadio. Dopo l’intervallo esce il “solito” Modric, capace di dettare i tempi in impostazione e con l’ormai anacronistica applicazione difensiva.

Rabiot 6: Sarri lo ingabbia con Guendouzi, accettando che sia Fofana a buttarsi negli spazi. Lui raccoglie la sfida e si mantiene ordinato in posizione, meglio nel secondo tempo quando dà anche coperture alle sgroppate di Bartesaghi.

Bartesaghi 6.5: spinge con grande personalità e tra primo e secondo tempo confeziona una serie di cross, sia alti sia bassi, che Gimenez in tribuna avrà sognato chissà per quante notti. Modric gli concede anche di battere una punizione. Ormai è chiaro chi sia il titolare li.

Leao 7: quinto gol in campionato, il primo da attaccante d’area di rigore puro. Legge benissimo il movimento di Tomori, scompare dal campo visivo di Gila e fa secco Provedel per una rete che pesa tantissimo nell’economia della partita e del campionato. Nel primo tempo, nell’apatia totale, si sbatte tanto e viene scippato da Fofana di un pallone goloso.

Nkunku 5: Primo tempo anonimo, dove non trova mai la posizione. Cerca di scambiarsi la mattonella con Leao, senza grandi risultati. Impalpabile anche nel secondo tempo. (dall’83’ Ricci sv).

Allenatore:

Allegri 6.5: vista la decisione finale di Collu (bravissimo nella lettura globale dell’azione) poteva risparmiarsi l’espulsione. Primo tempo non bello del Milan, che con il solito cinismo trova il gol dell’1-0 con un’azione di stampo sarriano. Rossoneri in vetta per una notte e ancora imbattuti negli scontri diretti.