Milan-Como 1-1, voti e pagelle: Maignan, errore da 4. Modric, Tomori, Jashari da 6.5

vedi letture

Milan-Como 1-1 a San Siro, con i rossoneri che riacciuffano il gol di Nico Paz grazie al pallonetto di Rafael Leao. Un pari che permette alla squadra di Allegri di guadagnare un ulteriore punto sul quinto posto, ma che inchioda il Milan a -7 dall’Inter.

Milan-Como 1-1: voti e pagelle

Maignan 4

L’errore che regala il gol del vantaggio al Como è qualcosa di incomprensibile per un giocatore delle sue doti tecniche con i piedi. Regala la palla a Nico Paz che poi gliela mette sotto le gambe. Reagisce, parzialmente, con una buona parata a fine primo tempo, ma la macchia è troppo grande.

Tomori 6.5

Decisamente uno dei più positivi. Butez gli toglie il pallone da dentro la porta con una super parata. Lui evita la seconda capitolazione mandando in angolo una punizione velenosa e arcuata di Nico Paz. Importante anche nel secondo tempo nell’alzare la squadra.

De Winter 6

Bene in lettura preventiva, specie perché non concede mai al Como la possibilità di prendere tempo e spazio in verticale. Nel secondo tempo, per poco, non la combina.

Pavlovic 6

Si sgancia per dare una mano in avanti, perché l’immobilismo di quelli che giocano dalla metà campo in su è preoccupante. Esce per un problema fisico. (dal 46’ Gabbia 6: tolto dalla naftalina della panchina, guida bene la difesa. Attento sui palloni alti).

Athekame 6

Con dei compagni impegnati a tenere le posizioni, a destra lui dà un’opzione diversa e quanto meno prova ad aggredire il Como. Suo il cross perfetto che Tomori impatta bene, ma Butez dice “no”. (dal 56’ Saelemaekers 5.5: quando entra, sembra che debba spaccare tutto. In realtà va a infilarsi nei suoi soliti imbuti, che non portano giovamento alla squadra. Caciara con la panchina del Como che gli porta un’ammonizione evitabile).

Ricci 5

Se a Pisa era entrato benissimo, contro il Como è sostanzialmente statico, lento e prevedibile. Non una bella serata per lui. (dal 56’ Fofana 6: reagisce bene allo stimolo della panchina dando una scossa positiva a tutto l’ambiente. Ringhia e assalta i palleggiatori del Como, rendendogli la vita difficile).

Modric 6.5

Nel complesso, fa l’ennesima partita completa. Si apre come mezzala per cambiare il tema posizionale del Milan, ma il problema è che davanti non c’è una fase offensiva efficace e anche i suoi tentativi di lanciare i compagni, si trasformano in tocchi laterali. Intercetta un sacco di palloni, che anestetizzano le ripartenze comasche.

Jashari 6.5

Non parte bene, anche perché il gioco di ruolo con Modric non porta gli effetti sperati da Allegri. Cresce nel corso del tempo e trova in Leao il “suo uomo” da cercare. Prima fa le prove generali a fine prima frazione, poi trova il tempo giusto per mandare Rafa a campo aperto per il gol del pareggio.

Bartesaghi 5.5

In difficoltà su Van der Brempt. Specie nella prima mezz’ora, sembra quello di inizio stagione. Avrà approcciato male alla gara. Poi risale, ma non fino alla sufficienza piena.

Leao 6.5

Non sta bene, lo si vede ad occhio nudo di come non riesca a mettere a terra tutti i cavalli del suo motore. La pubalgia lo condiziona e anche per questo gioca spesso corto. Ma nel momento in cui la partita sembrava scappare, ecco il gol del pareggio. Bravissimo a scattare nella sua metà campo sul lancio di Jashari e battere Butez in pallonetto. (dall’82’ Pulisic sv).

Nkunku 5

Dovrebbe agire da seconda punta, in realtà non becca mai le coordinate della sua posizione in campo. Pasticcia spesso con il pallone e non crea una singola azione offensiva degna di tale nome. (dal 62’ Füllkrug 5.5: entra poco prima del gol di Leao per cambiare la composizione offensiva del Milan. Tuttavia è una sorta di anima in pena perché di palloni puliti, in area, non ne arrivano).

Allenatore

Allegri 6

Sale a 24 risultati utili in campionato, ma le percentuali di poter rendere difficile la vita all’Inter prima del derby si abbassano clamorosamente. La sua squadra evidenzia, in questo momento, una somma difficoltà offensiva. Per due motivi: la condizione non ottimale degli interpreti, ma anche la pochezza a livello di produzione da parte degli altri giocatori.