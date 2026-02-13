Pisa-Milan 1-2, voti e pagelle: Modric, gol vitale da 7.5. Rabiot, rosso da 4

Pisa-Milan 1-2 è il risultato utile consecutivo numero ventitré per i rossoneri in questo campionato. In gol sono andati Ruben Loftus-Cheek su assist di Athekame per il momentaneo 0-1 mentre è di Luka Modric, su pallone vincente di Ricci, la rete decisiva per i tre punti.

Pisa-Milan 1-2: voti e pagelle

Maignan 6

Non ha grandi impegni nel corso della partita. La parata su Stojilkovic sarebbe stata cancellata, in caso di esito diverso, dal Var per fuorigioco dell’attaccante del Pisa. Loyola lo spiazza nel gol del pareggio. Attento nelle uscite.

Tomori 5.5

Legge male la palla da cui nasce il gol del pareggio del Pisa. Stoijlkovic lo salta e apre la strada a Loyola. Peccato perché fino a quel momento aveva fatto una partita molto attenta e precisa.

Gabbia 6

Un po’ impreciso in avvio di secondo tempo, quando perde qualche pallone di troppo rispetto al suo standard. Bravo a non perdere la bussola dopo il gol del pareggio del Pisa e a far rialzare la linea, non solo della difesa, ma di tutta la squadra.

Pavlovic 6.5

Rispetto a Tomori, ha più intraprendenza nel lanciarsi negli spazi. Lo fa nel primo tempo e poi, nel secondo, va dritto per dritto fino quando Loyola non lo scalcia due volte prendendosi il calcio di rigore che poi Füllkrug sbaglia.

Athekame 6.5

Ha preso fiducia e si vede. Ha un buon piede e quando i compagni riempiono l’area di rigore, per lui è decisamente più facile mettere il mirino sulle loro teste. Non a caso da un suo cross perfetto nasce il gol del primo vantaggio, con Loftus-Cheek che ha dovuto solo indirizzare il pallone alle spalle di Nicolas. Esce, dopo il pari del Pisa, per la trasformazione del Milan in 4-3-3. (dal 77’ Pulisic 6: entra bene, trasformando il Milan con l’attacco a tre. E subito allarga le maglie della difesa del Pisa).

Fofana 5.5

Il diesel stasera era inceppato. Fa arrabbiare Allegri che ad un certo punto manda a scaldare Ricci. Youssouf prova a reagire allo stimolo del suo allenatore, ma nel complesso non regala una prova sufficiente. (dal 72’ Ricci 6.5: fa le prove generali per l’assist decisivo con Füllkrug, ma il pallone che indirizza verso il suo numero nove è troppo forte. Fantastico il lavoro di copertura che fa in area di rigore per aprire la strada al gol di Modric con il più classico degli ala-pivot con rimorchio del futsal).

Modric 7.5

Se la Serie A rimarrà aperta almeno fino a mercoledì, giorno di Milan-Como, lo si deve al suo gol. L’entrata di prima su Ricci è perfetta, il tocco sotto con cui batte Nicolas è sublime ed eleva una prestazione che aveva visto qualche sottolineatura rossa di troppo per i suoi standard qualitativi. Campione immenso che nel momento della verità, ha risposto presente al destino della stagione.

Rabiot 4

Una follia farsi cacciare in quel modo, in pieno recupero, per proteste. Un doppio giallo pesante perché gli farà saltare la partita di mercoledì contro il Como e lo lascerà in diffida contro il Parma ed eventualmente Cremonese, ovvero le gare che precedono il derby. Ingenuità senza senso.

Bartesaghi 6

Vince il duello con Traoré sulla sua banda di competenza. Bene in entrambe le fasi. Poco presente al cross, anche a causa della pigrizia dei compagni nel riempire l’area di rigore.

Loftus-Cheek 6

Fa letteralmente impazzire, in negativo, Allegri. Il mister lo richiama ai limiti dell’incazzatura satanica per quello che Rubs non fa in campo. Non appena l’inglese mette in pratica le istruzioni urlate di Max, fa gol. Bravo a sfilar via dalla marcatura di Aerbischer e a staccare, tutto solo, sul cross perfetto di Athekame. Nel secondo tempo cerca di alzare la sua prova, ma non ci riesce fino in fondo. (dal 72’ Leao 6: entra subito dopo il pareggio del Pisa ed è lui a portare nuovamente ansia nella difesa nerazzurra).

Nkunku 5

Non una bella partita di Christopher, che fa una fatica immonda a trovare la posizione giusta in campo. Allegri lo vorrebbe largo per aprire qualche sportello del pullman del Pisa, ma lui è attratto da altre zolle. (dal 46’ Füllkrug 5: calcia un rigore bruttissimo, probabilmente cambiando idea nel momento in cui frena la rincorsa e guarda Nicolas. Non si butta giù ma viene richiamato nel finale da Allegri; dal 91’ De Winter sv).

Allenatore

Allegri 6

Il dato delle ventitré partite utili consecutive non è sindacabile ed è quasi assurdo che il Milan non sia in vetta o più vicino alla vetta. Tuttavia vanno dette due cose: a Pisa non si può andare a giocare con il 3-5-2 con così poca propensione offensiva. Serve osare di più nell’atteggiamento-base, specie contro avversari che sai già che partono spaventati dal giocare contro il Milan. Non un bel segnale quello di chiamare il 5-4-1 dopo il gol di Modric e l’ingresso di De Winter per Füllkrug, togliendo l’unico sul quale la squadra si può appoggiare con i lanci lunghi.