Bologna-Milan 0-3, voti e pagelle: Rabiot clamoroso 7.5. Nkunku e Modric da 7

vedi letture

Bologna-Milan 0-3, vittoria di una importanza inenarrabile per la qualità e la pesantezza per la classifica. Risultato utile numero 22, ad un passo da eguagliare la serie della stagione 1992-93.

Bologna-Milan 0-3: voti, pagelle e commenti

Maignan 6

La prima post rinnovo è facile come mangiare una tigella con la mortadella.

De Winter 6.5

Presente con puntualità e letture sugli uno contro uno di Rowe. Aiuta in raddoppio Athekame e dà la sensazione di poter essere sempre al posto giusto nel momento giusto.

Gabbia 6.5

Apre il sacco e ci mette dentro Castro. Non perde un confronto diretto e guida alla grande la linea della squadra. Emblematica una sua immagine dopo lo 0-3: chiede concentrazione e testa a tutti.

Pavlovic 6.5

Torna titolare e tiene bene la posizione. Orsolini non è una minaccia concreta. Allegri lo vorrebbe più attivo negli inserimenti. Poi quando c’è da tenere la posizione si rimette in bolla. Ottima una sua chiusura ad inizio partita.

Athekame 6

Un primo tempo tonico, dove non solo aggredisce la fascia, ma mette dentro anche dei cross interessanti. Su uno di questi, di mancino, apparecchia la tavola per Nkunku che si mangia il gol, ma poi ci pensa Loftus a fare 0-1. (dal 67’ Tomori 6: gestisce bene il nuovo ruolo da quinto).

Fofana 6.5

Da un suo recupero molto interessante nasce l’azione del gol del vantaggio del Milan: rapido e lesto a leggere lo stop sbagliato di Orsolini e a orientare con rapidità l’azione. Athekame gli disegna un cross perfetto sulla testa, ma lui non riesce a dare il colpo giusto per indirizzare il pallone verso lo specchio della porta di Ravaglia. Si muove tanto e bene, anche nell’inversione delle mezzali che ogni tanto Allegri chiede a lui e Rabiot.

Modric 7

Don Luka illumina anche Bologna. Alterna la sua fase di costruzione con la solita e solida lettura senza palla. Bellissimo il pallone d’esterno destro che apre in due il Bologna e che porta alla giocata di coppia Loftus-Nkunku che darà vita al rigore dello 0-2. (dal 72’ Jashari 6: entra bene in partita. Füllkrug non crede ad un suo pallone che sarebbe stato comodo da mettere in porta).

Rabiot 7.5

Sta bene e si vede. Domina la sua zona e fa traspirare qualità in ogni suo pensiero tecnico e in ogni sua giocata. Lucidissimo nel mettere sul piede di Loftus-Cheek l’assist dello 0-1. Regala anche un’uscita individuale della pressione da cineteca, con tre del Bologna che finiscono fuori posizione con una finta sola. Chiude la gara con il gol dello 0-3, quarta rete in trasferta per lui. Tutte decisive. Fortissimo.

Bartesaghi 6.5

Stantuffa come piace a lui e “mangia” Orsolini. Bene in entrambe le fasi. Esce per un problemino alla coscia sinistra. (dall’83’ Estupinan sv).

Loftus-Cheek 6.5

La prima grande chance della partita se la divora, attivando le imprecazioni di tutto il popolo milanista. Si rifà alla seconda occasione, su assist di Rabiot, con un piattone destro che non poteva esser sbagliato. Entra anche nell’azione del rigore, prolungando bene l’apertura stellare di Modric verso Nkunku che poi viene abbattuto da Ravaglia. (dal 67’ Ricci 6: buon ingresso in campo a risultato acquisito).

Nkunku 7

Regala una giocata da Sudamerica, con tunnel di suola e via ma l’arbitro poi non gli fischia il fallo a favore. È lui, nel primo tempo, ad aprire le maglie del Bologna con Allegri che gli chiede di giocare più largo. Si mangia lo 0-1 su cross di Athekame, ma poi si prende il rigore che segna per lo 0-2. Bene. (dal 72’ Füllkrug 5.5: un’insufficienza in uno 0-3 a Bologna? Sì, perché il gol che si mangia a tu per tu con Ravaglia non può passare inosservato).

Allenatore

Allegri 7.5

Il Milan inanella il risultato utile numero 22 in campionato e lo fa con una nuova emergenza. La sua squadra si impone alla grande contro il Bologna, in una gara che si approcciava malissimo viste le assenze della vigilia.