Milan-Verona 3-0, le pagelle: Pulisic e Nkunku da 7.5! Modric luce, 7

Milan-Verona 3-0 è un ottimo modo per i rossoneri per chiudere il 2025 ancora lassù, nella zona alta della classifica e per rispondere alla vittoria della Juventus e mettere la giusta pressione a Napoli e Inter per le loro partite che chiuderanno la giornata di campionato. Il gol di Pulisic e la doppietta di Christopher Nkunku regalano un bel finale di anno a tutti.

Maignan 6: timbra il cartellino della presenza con zero tiri nello specchio subiti.

Tomori 6.5: gasa San Siro con un bel recupero a metà primo tempo, dove il Verona reclama anche un fallo. Attento nell’arco di tutta la partita e cerca anche quelle incursioni che Allegri vuole da lui e Pavlovic. (dall’86’ Odogu sv).

De Winter 6: finalmente una partita senza sbavature e con serenità di spirito. Non che il Verona faccia molto per alzare il tasso di pericolosità, ma viste le ultime uscite non si poteva sapere. Cerca la gloria personale con un colpo di testa su angolo nel secondo tempo, ma non trova il bersaglio grosso.

Pavlovic 6.5: diligente e granitico. Dalla sua zona non c’è telepass o pedaggio che tenga, non si passa. L’atteggiamento offensivo del Verona e il flow della partita a favore del Milan fanno il resto.

Saelemaekers 6: è un po’ stanco e si vede nella tipologia di partita che fa. Sprinta poco, entra dentro al campo con meno elettricità del solito. Ci sta. Poi gestisce la sua prova, specialmente dopo il 3-0. (dal 75’ Athekame: sv).

Loftus-Cheek 6.5: con il Verona che si chiude basso e stretto, è lui che cerca di trovare dei temi diversi palla al piede. E infatti quando riesce a trovare spazio, crea pericolosità. Ogni tanto lo abbattono con le cattive. In area deve aggiustare la mira. (dal 70’ Fofana 6: nuovi minuti nelle gambe con la partita ad un ritmo basso).

Modric 7: il tiro da cui nasce il gol del 3-0 è la sublimazione di una prestazione in crescendo. Con il Verona in blocco basso, è spesso lui a dover fare da bussola al gioco perimetrale del Milan. Insieme a Pulisic prendono la decisione di dare il rigore del 2-0 a Nkunku, che non li tradisce. (dal 70’ Jashari 6: venti minuti più recupero da regista gestionale).

Rabiot 6.5: se il Milan inverte il tema della partita lo deve anche a lui. Perfetta la sua sponda aerea che libera Pulisic a due passi da Montipò per il gol che sblocca la partita. Ha la spia delle energie che inizia a lampeggiare in maniera del tutto normale.

Bartesaghi 6: ritrova la titolarità dopo la panchina di Riad. Quando il Milan orienta il gioco su di lui, c’è sempre il sentore che dal suo mancino possa nascere qualche cross interessante.

Nkunku 7.5: quella che sapeva tanto di ultima chance si trasforma nella giornata della sua possibile Epifania. Segna il rigore del 2-0, che si era procurato e che gli viene lasciato da Pulisic dopo conclave con Modric e lui non sbaglia. Rianimato, è rapace a credere di poter arrivare sulla respinta del palo dopo il tiro di Modric e la parata di Montipò. Doppietta che deve essere un punto ripartenza e non un caso isolato, perché nel primo tempo era stato sostanzialmente nullo.

Pulisic 7.5: gol numero 10 in stagione in 14 presenze. Sblocca una partita complicata e che iniziava ad esser snervante. Sbuca sul secondo palo correggendo alle spalle di Montipò la sponda aerea di Rabiot. In avvio di secondo tempo ha la sensibilità di lasciare a Nkunku il rigore del 2-0 che toglie un macigno dalle spalle del francese, almeno a livello umorale. Gesto da leader. E per questo prende mezzo voto in più. (dal 75’ Ricci sv).

Allegri 7.5: in un momento complicato a livello numerico, specialmente in attacco, vince una partita da grande squadra. Alla vigilia aveva battuto sul tasto della pazienza e della compattezza difensiva e i suoi giocatori hanno recepito il messaggio. E poi, nota di merito, hanno ucciso la partita a inizio ripresa relegando il secondo tempo ad una sorta di allenamento di fine anno.