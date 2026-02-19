Cassano attacca Allegri: "Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo Scudetto senza fare quello che diceva lui. Con la Juve ha vinto zero, quest'anno zero"

Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso a Il Messaggero su Massimiliano Allegri: "È anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?".

Antonio Cassano si era così espresso la scorsa settimana a Viva El Futbol sulla lotta Scudetto: "La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora ora fa cose allucinanti come difensore, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro. E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite. Poi sul rigore non m'interessa dire nulla. Ma il Napoli ora ha mille difficoltà e fare punti è importante. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".