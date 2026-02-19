Allegri: "Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo Milan-Como.

Si vede che è arrabbiato.

"E' una questione di comportamEnto. Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario. Alla fine sono stato espulso io e mi dispiace, perché domenica non sarò in panchina".

Due punti persi o uno guadagnato?

"Un punto guadagnato perché abbiamo giocato solo noi, abbiamo guadagnato sulla Roma, Juve e Napoli. Il campionato è ancora lungo".

Guarda avanti o indietro?

"Guardo sempre indietro, il calcio è meraviglioso ma strano".