Allegri: "Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario"

Allegri: "Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:50News
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo Milan-Como.

Si vede che è arrabbiato.
"E' una questione di comportamEnto. Si parla tanto di comportamento quando poi si comportano al contrario. Alla fine sono stato espulso io e mi dispiace, perché domenica non sarò in panchina".

Due punti persi o uno guadagnato?
"Un punto guadagnato perché abbiamo giocato solo noi, abbiamo guadagnato sulla Roma, Juve e Napoli. Il campionato è ancora lungo".

Guarda avanti o indietro?
"Guardo sempre indietro, il calcio è meraviglioso ma strano".