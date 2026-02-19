Colombo racconta: "Volano parole grosse e viene sfiorata la rissa fra Allegri e Fabregas"

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera raccontando quanto accaduto nel post partita di Milan-Como tra Allegri e Fabregas: "Volano parole grosse e viene sfiorata la rissa fra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas nel finale a dir poco concitato fra Milan e Como. Gli animi sono surriscaldati: il Diavolo teme di aver perso definitivamente terreno nella lotta scudetto con l’Inter, il tecnico catalano invece esulta per il primo punto conquistato con una milanese.

Già a bordocampo si erano alzati i decibel a causa di un episodio avvenuto fra il tecnico del Como e Saelemaekers. Fatto che ha spinto lo stesso Fabregas a cospargersi il capo di cenere a fine partita davanti ai microfoni. Va detto che a seguito di quel contatto, è intervenuto nel parapiglia Massimiliano Allegri poi espulso. Quando Cesc ha terminato la conferenza, uscendo dalla stanza ha incrociato Allegri. Sono partiti insulti e un rilievo non proprio simpatico: «Sei un bambino, hai iniziato ad allenare ora». Prima alla tv Max aveva spiegato: «Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione ed in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente»".