Cuomo: "Delusissimo da Chivu e Fabregas. E difendo Allegri: la sua espulsione è indecifrabile, inverosimile, irricevibile, imbarazzante e irrispettosa"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews su quanto accaduto nel post partita di Milan-Como tra Allegri e Fabregas: "Io non mi scandalizzo per queste cose. Ma dico una cosa: sono rimasto delusissimo da Chivu e Fabregas. E difendo Allegri, oggi ancora di più, oggi ancora di più! L'espulsione di Allegri è una cosa indecifrabile, inverosimile, irricevibile, imbarazzante e irrispettosa. Ci sono due allenatori che ci hanno fatto lezioni di comportamento, di etica, di tattica, di gioco, di comunicazione e hanno perso due grandi occasioni per dimostrare di essere veramente diversi dagli altri. Fabregas è stata ingeneroso all'andata dicendo 'Se la rigiochiamo 10 volte la vinciamo 8' e, intanto, non ha vinto nemmeno ieri; poi aveva pure fatto notare che, a fine partita, Allegri non l'aveva salutato, ma lo spagnolo non sapeva che Allegri in ogni partita, sia che vinca sia che perda, se ne va nel tunnel già al primo fischio dei tre finali".

PAROLE GROSSE TRA ALLEGRI E FABREGAS

Accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell'ingresso in sala stampa nel post Milan-Como: mentre l'allenatore spagnolo usciva dalla sala conferenze di San Siro, ha incrociato sulla sua strada il tecnico livornese. Tra i due sono volate parole (e parolacce) grosse. Poi le porte si sono chiuse e non si è potuto sentire altro, compresa la probabile risposta di Fabregas. Casus belli, chiaramente, il gesto antisportivo di Fabregas su Saelemaekers che ha causato l'espulsione di Allegri, per il quale lo spagnolo si è scusato nel post gara.