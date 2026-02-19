Maignan sbaglia, Leao lo protegge e dice: "Non fischiateci"

Il Milan non è andato oltre l'1-1 casalingo contro il Como, vedendo sfumare la possibilità di riavvicinare l'Inter in vetta alla classifica. L'edizione odierna di Tuttosport offre un'ampia analisi a riguardo, titolando: "Maignan lancia...l'Inter. Leao: "Non fischiateci".

E ancora: "Un erroraccio del portiere del Milan permette a Nico Paz di portare in vantaggio il Como. Poi sbaglia Butez e pareggia il portoghese. Maignan lancia... l’Inter, primo errore in campionato per il francese. Leao: "Non fischiateci".  