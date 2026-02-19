Napoli, Hojlund: "Togliere il Milan dallo Scudetto è un errore. Ma l'Inter è molto avanti"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, si è così espresso ai microfoni de Il Mattino ad una settimana che domenica pomeriggio lo porterà ad affrontare la sua ex Atalanta: "L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E che noi proveremo a vincere, come ogni partita che giochiamo. Come sono cambiato? Sono più maturo, forte fisicamente e il modo in cui gioco è migliorato tanto. Quando ero a Bergamo, ero impaziente, volevo ottenere tutto velocemente. Pressavo tutto il tempo, come se non avessi una seconda possibilità. Ora gestisco meglio le mie energie".

Le differenze tra Italia e Inghilterra?

"Qui quasi tutti si affidano alla marcatura a uomo mentre in Premier si attacca e contrattacca di continuo. Conta chi è più fisico e chi corre di più. In Italia, invece, tutto è più tattico".

Sullo Scudetto:

"39 punti ancora in palio non sono pochi. E secondo me togliere già il Milan dalla corsa sarebbe un errore. Nulla è già scritto nelle stelle, tutto può succedere ancora: perché tutti possono avere ancora gli stessi infortuni che abbiamo avuto noi. Ma l’Inter è molto avanti, ha un buon allenatore e una rosa formidabile".