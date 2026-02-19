Marelli: "Fabregas-Saelemaekers, niente di che. Espulsione Allegri, non si poteva far altro"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così la situazione di Milan-Como di ieri sera che ha poi portato all'espulsione di Max Allegri:

“Fabregas ha toccato Saelemaekers, gli ha dato una spintarella e poi si è scusato. Niente di che rivedendo le immagini. Non c’è tantissimo. Dopo di che si è acceso un parapiglia perché Saelemaekers è tornato nei pressi di Fabregas, e Allegri è stato trovato a litigare, a rivolgere qualche parola alla panchina del Como. Evidentemente ha visto qualcosa Mariani, e visto che si trovava fuori dall’area tecnica non poteva far altro che espellere uno dei dirigenti con cui ha discusso Allegri. Tant’è che è stato espulso sia il team manager che Allegri, che si trovava fuori dall’area tecnica. Con Allegri non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica, a protestare con l’altra panchina, non poteva rimanere in campo”