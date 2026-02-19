Inter, Marotta: "Se non fossero arrivati i fondi in Italia, la situazione probabilmente sarebbe stata peggiore. Poi certamente esistono fondi e fondi"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è così espresso a SkySport prima della sfida contro il Bodo Glimt: "Il nostro è un calcio che da più di un decennio è in un processo involutivo. La presenza dei fondi è arrivata in un momento storico difficile, se non fossero arrivati loro la situazione probabilmente sarebbe stato peggiore. Da quando è arrivato Oaktree abbiamo fatto molti più investimenti. Io non sono scettico sull’arrivo dei fondi, poi certamente esistono fondi e fondi ma nel caso nostro siamo fortunati".

LE PAROLE DI MAROTTA CON SCARONI

Beppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell'Inter, è intervenuto fianco a fianco di Paolo Scaroni, presidente del Milan, dal palco dell'evento Your Next Milano 2026. Le sue parole sul tema del nuovo stadio: "Lo stadio nuovo è un esigenza che sentivamo di avere, ringraziamo il Sindaco Sala per la determinazione nell'aver raggiunto questo obiettivo ricco di insidie. San Siro è uno stadio iconico. Rappresenta qualcosa di storico e straordinario, ho visto la mia prima partita a San Siro quando avevo 6 anni, dimenticare quelle emozioni è impossibile. E quando penso al fatto che San Siro non ci sarà più, sento un sentimento di tristezza, ma l'innovazione porta a dire che ci sono degli standard che vanno rispettati. Per il tifoso avere una casa è qualcosa di importante. Oggi andare allo stadio non è solo vedere una partita, ma assistere anche ad uno spettacolo prima e dopo. Purtroppo in Italia non esiste una cultura della sconfitta, se si perde bisogna tornare a casa in fretta anche perché rischiano di esserci degli scontri fra tifoserie, da questo punto di vista dobbiamo migliorare".