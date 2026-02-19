Moretto fa il punto sul rinnovo di Tomori: "Si sta discutendo sulla cifra finale e la lunghezza del nuovo contratto"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sui movimenti in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sulla questione rinnovo di Fikayo Tomori:

"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme. Il club vuole provare a chiudere questo rinnovo, Tomori è felicissimo al Milan e vuole proseguire la sua esperienza al Milan e a Milano. Questa è la fotografia della situazione di Tomori, per la quale ci aspettiamo evoluzioni importanti nelle prossime settimane che possano portare ad una firma".